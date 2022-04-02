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РФ не атакуватиме ядерні установки в Україні, - глава МАГАТЕ Гроссі

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РФ не атакуватиме ядерні установки в Україні, - глава МАГАТЕ Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії почне допомагати Україні у збереженні безпеки ядерних установок.

Про це заявив CNN генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, напад РФ на ядерний реактор "не є ймовірним сценарієм".

Також, коментуючи ситуацію із ЗАЕС, Гроссі заявив, що обстріли, ймовірно, були спрямовані на адміністративну будівлю.

"Будь-який напад на ядерний об’єкт суперечить міжнародному праву. Я думаю, що всі, включно з Росією, дуже чітко про це говорять", - сказав він.

Щодо повідомлень про опромінення російських військових на Чорнобильській АЕС, Гроссі сказав, що агентство зв’язалося зі своїми російськими колегами для отримання додаткової інформації.

"У загальних рисах я би сказав, що рівень радіації навколо Чорнобильської АЕС низький", - додав він.

Читайте: Всесвітня асоціація ядерних операторів виводить усі українські АЕС з Московського центру і переводить до Паризького

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Топ коментарі

  • Yevhen Tarnavskyi
    "Будь-який напад на ядерний об'єкт суперечить міжнародному праву. Я думаю, що всі, включно з Росією, дуже чітко про це говорять", - сказав він.

    Ви *******. Де роіся і де міжнародне право...
  • Yulia Yakimchuk
    А захоплення двох атомних електростанцій не є атакою ядерних установок?
  • Smert Moskaljam
    Жесть.
    Я сталкер со стажем, исходил всю Зону, имею протокол за незаконное предывание.
    Даже я в Рыжикстараюсь без необходимости не заходить, а если захожу - проскакиваю без остановок. Там уровни на поверхности такие что еврочлены когда надо что-то замерить туда заходят в костюмах космонавтов с изолирущими противогазами.
    А эти дебилы копали окопы!!! Там где захоронены деревья на которые пришел основной выброс!!!
    А оно чешет "я би сказав, що рівень радіації навколо Чорнобильської АЕС низький"
    У меня в этой связи один вопрос - сколько ему русня заплатила?
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