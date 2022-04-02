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Знищення нафтобази у Бєлгороді призведе до того, що російські війська, які діють на Харківському напрямку, стикнуться із нестачею пального, - розвідка Великої Британії

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Знищення нафтобази у Бєлгороді призведе до того, що російські війська, які діють на Харківському напрямку, стикнуться із нестачею пального, - розвідка Великої Британії
Розвідка Міноборони Великої Британії припускає, що через пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді російські війська, які атакують Харків, зіткнуться з нестачею ресурсів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня, про це повідомляє розвідка міністерства оборони Великої Британії. 

"Пожежа знищила кілька цистерн з паливом на складі в російському місті Білгород поблизу кордону з Україною. Перед цим, 30 березня, також повідомлялося про вибухи на складі боєприпасів поблизу цього ж міста.

Ймовірна втрата ланцюгу у поставках палива та боєприпасів із цих складів для російських загарбників, може призвести до додаткового короткострокового навантаження на і без того ускладнену логістику росії. Особливо може постраждати забезпечення ресурсами російських військ, які оточують Харків", - йдеться у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • First Last 5c638456
    і що? вони доїдуть з Києва навколо всієї України до Донбасу на одному баку? ось так ось один раз заправляться краденим бензином десь під Києвом і об'їдуть всю Україну аж до Донбасу??
  • First Last 5c638456
    так, АЛЕ москалі бомбили наші бочки з бензиною своїми супердорогими ракетами зі супердорогих кораблів, а ми просто перелетіли на вертухах 30км через кордон і знищили їх бочки набагато дешевшими ракетами з набагато дешевших вертух. Якщо в москалів їх атака на українські бочки з бензиною мала не просто нульовий, а дуже НЕГАТИВНИЙ коефіцієнт корисної дії, то наша атака була в рази ефективніша, а з точки зору інформаційної війни - так взагалі супер ефективна!!!!
  • Urs
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