Знищення нафтобази у Бєлгороді призведе до того, що російські війська, які діють на Харківському напрямку, стикнуться із нестачею пального, - розвідка Великої Британії

Розвідка Міноборони Великої Британії припускає, що через пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді російські війська, які атакують Харків, зіткнуться з нестачею ресурсів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня, про це повідомляє розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Пожежа знищила кілька цистерн з паливом на складі в російському місті Білгород поблизу кордону з Україною. Перед цим, 30 березня, також повідомлялося про вибухи на складі боєприпасів поблизу цього ж міста.

Ймовірна втрата ланцюгу у поставках палива та боєприпасів із цих складів для російських загарбників, може призвести до додаткового короткострокового навантаження на і без того ускладнену логістику росії. Особливо може постраждати забезпечення ресурсами російських військ, які оточують Харків", - йдеться у повідомленні.

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