США скасували випробування балістичної ракети, аби знизити ядерну напругу

Збройні сили США скасували випробування своєї міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, аби знизити ядерну напругу на тлі війни РФ проти України.

Про це повідомив офіційний представник Повітряних Сил США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Пентагон вперше оголосив про затримку випробування 2 березня після того, як Росія заявила, що приводить свої ядерні сили у стан підвищеної готовності. У той час Вашингтон заявив, що для Сполучених Штатів і Росії важливо "враховувати ризики прорахунків і вживати заходів для зменшення цих ризиків", - йдеться в повідомленні.

Речниця ВПС США Енн Стефанек заявила, що рішення не проводити запланованого випробування ракети LGM-30G Minuteman III викликано тими ж причинами, що і на початку березня.

"ВПС впевнені в готовності стратегічних сил Сполучених Штатів", - додала вона.

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