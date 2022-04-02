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"Тут один агресор - це Путін": У Білому домі прокоментували вибухи в російському Бєлгороді

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"Тут один агресор - це Путін": У Білому домі прокоментували вибухи в російському Бєлгороді
Речниця Білого дому Джен Псакі прокоментувала вибух на нафтобазі в російському Бєлгороді.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін, інфомрує Цензор.НЕТ.

"Тут один агресор - це президент Путін і російські військові під його керівництвом", - сказала вона.

Псакі наголосила, що війну розпочав саме Путін і це російські війська бомблять українські міста та здійснюють жахливі акти насильства.

Також вона зазначила, що Україна не підтвердила удар по нафтобазі в Бєлгороді.

Також читайте: Знищення нафтобази у Бєлгороді призведе до того, що російські війська, які діють на Харківському напрямку, стикнуться із нестачею пального, - розвідка Великої Британії

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    https://www.youtube.com/watch?v=FDROID1C0-A
  • Joshua Merlin
    хочется пожелать, чтобы на фрегате "бздун адмирал ушаков" при закуске ракеты по Украине произошел взрыв, сдетонировал весь его боезапас, коробку вместе с экипажем разнесло в клочья... чтобы никого потом не нашли...
  • Urs
    Як на мене, нічим не кращі сюжети на російському телебаченні, що повідомили про «два українських штурмових гвинтокрили Мі-24», які залетіли в російський повітряний простір на 27 км, щоб завдати удару по складу паливно-мастильних матеріалів під бєлґородом.
    …«цілком випадково», певна річ, було знято відеозаписи цих атак, видно навіть, як гвинтокрили стріляють некерованими ракетами зі зручної відстані…

    «Дивовижно», але постраждалих немає…
    Якщо хтось вирішить «повірити» путіну, що ж, вірте на здоровʼя.
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