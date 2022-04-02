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Зеленський прокоментував вибухи у Бєлгороді

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Зеленський прокоментував вибухи у Бєлгороді
Президент України Володимир Зеленський прокоментував вибухи складів з боєприпасами і нафтобази у Бєлгороді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, у Зеленського поцікавилися, чи були вибухи у російському прикордонному місті здійснені українськими військами.

Український глава відповів: "Вибачте, я не обговорюю жоден з моїх наказів як головнокомандувач. Є речі, якими я ділюся тільки з військовими ЗСУ і тоді, коли вони розмовляють зі мною".

"Для нас важливо, аби весь світ знав, що ми – країна, яка перебуває у стані війни. На нас напали. Ось що важливо. Це найбільша трагедія. І сьогодні слухати ці повідомлення про те, що щось десь там вибухає, поки триває війна в Україні – чесно кажучи, непрофесійно про це говорити. Вони (росіяни. – Ред.) окупували нашу територію. Вони напали на нас. Ця війна триває вже 8 років, тому, щоб не сталося у тій чи іншій ситуації, мені складно коментувати", - додав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Gyro
    Вчепилися до того Бєлгорода...(( Головнокомандувач на самому початку війни сказав наносити ворогові максимальних втрат, що й ЗСУ робить, так і де це вважає за потрібне... Якщо військові вважають за потрібне знищити військові об'єкти на території капастану, вони це роблять без жодних додаткових дозволів...
  • Gar
    Молоток! Вот здесь ты все правильно сказал - мне очень понравилось. И пусть у мокшан горит очко!
  • Андрей Новодар 19ea7cea
    От такі баламути від Зеленського мені подобаються.
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