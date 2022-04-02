США нададуть Україні ще $300 мільйонів військової допомоги (оновлено)

Пентагон оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Міноборони США, передає Цензор.НЕТ.

"Це рішення підкреслює непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України на підтримку її героїчних зусиль з відбиття Росії", - йдеться у тексті релізу.

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Про подробиці надання допомоги написала на своїй сторінці у фейсбуку колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська.

Вона зазначила, що 1 квітня Міністерство оборони США повідомило Конгрес про додаткові заходи щодо надання допомоги в межах повноважень, наданих Ініціативою щодо сприяння безпеці України (USAI).

"У рамках USAI Міністерство оборони надасть до 300 млн дол. США у вигляді допомоги у сфері безпеки для зміцнення здатності України захистити себе.

Можливості, що входять до цього пакету, включають:

* ракетні системи з лазерним наведенням;

* тактичні безпілотні авіаційні системи Switchblade;

* безпілотні авіаційні системи Puma;

* протидіючі безпілотні авіаційні системи;

* броньовані багатоцільові колісні машини високої мобільності;

* нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;

* прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;

* тактичні захищені системи зв'язку;

* нестандартні кулемети;

* комерційні послуги з супутникової зйомки;

* медичне приладдя, польове обладнання та запасні частини", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, Загребельська нагадала, що з початку правління адміністрації Байдена Сполучені Штати виділили Україні понад 2,3 млрд дол. на допомогу у сфері безпеки, включно з понад 1,6 млрд дол. на допомогу у сфері безпеки після неспровокованого, навмисного вторгнення Росії.

"На відміну від президентського скорочення, USAI – це орган, в рамках якого США закуповують необхідне у промисловості, а не постачають обладнання, яке вилучається із запасів Міністерства оборони. Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання нових можливостей збройним силам України.

Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами над пошуком та наданням українцям додаткових можливостей.

Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати всі наявні засоби для підтримки збройних сил України перед російською агресією", - йдеться в дописі.