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Anonymous виклали в мережу базу РПЦ і російського заводу-виробника компонентів для ЗРК

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Anonymous виклали в мережу базу РПЦ і російського заводу-виробника компонентів для ЗРК
Група хакерів Anonymous зламали базу російського Липецького механічного заводу, на якому випускають компоненти для зенітно-ракетних установок, та іншої військової техніки, а також Російської Православної церкви. Також вони оприлюднили в мережі отримані файли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію Anonymous у Twitter.

"Anonymous зливає інформацію з Липецького механічного заводу. Російського виробника танків і ППО. Дані: https://anonymousleaks.live/lmz48.html", - йдеться в повідомленні.

Також хакери виклали в Інтернеті 15 ГБ даних благодійного крила РПЦ, опублікувавши приблизно 57,5 тис. електронних листів через DDoSecrets.

Крім того, хакери зламали поштові скриньки і виклали в мережі дані юридичної фірми Capital Legal Services і російської держкомпанії "Мосекспертиза".

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Анонімусам-черговий респект...
  • Elena Kosenko
    Цікаво щось би про РПЦ більш детально взнати. Про їхні заводіки.
  • Olga Lebedeva
    Вже багато роботи зроблено Анонимусом, от тільки ніде не чути про хоч якийсь резонанс. Може фахівці накопичують дані для Гааги, сподіваюсь.
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