Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Російські окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках Полтави та Кременчука, - голова ОВА Лунін

43 515108
Російські окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках Полтави та Кременчука, - голова ОВА Лунін
Російські оккупанти обстріляли об'єкти та житлові будинки в населених пунктах Полтавської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних обʼєктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках. Працюють усі відповідні служби. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Полтавщині впав ворожий безпілотник "Орлан-10". ФОТО

Топ коментарі

  • Ростислав Коваль
    Я з Полтавської області. На жаль, вибухи були. Про домовленості з кацапами...хай всі забувають, хоча це було зрозуміло з 1 дня війни. Або ми їх знищимо всіх, хто прийшов, або вони знищать всю інфраструктуру країни й усіх нас.
  • neverlok lok
    Не выкладывайте фото локации попаданий ...Кто хочет еще о мирных договоренностях с пуйлом ..Писта кацам отвечаю
  • Туманов Владимир
    Полный провал шизофренических планов путина, раньше Полтаву не трогал наверное мечтал повторить достижения Петра І, битва со шведами и прочая муть..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини