Вночі окупанти обстрілювали Лисичанськ і Тошківку, - глава ОВА Гайдай

За ніч російські окупанти обстріляли населені пункти в Луганській області, 1 людину поранено, 7 людей врятовано, пошкоджено 7 будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вночі 2 квітня росіяни знову відкрили вогонь по Лисичанську, що призвело до пошкоджень п’яти будинків. Ще два займання житла сталися в Тошківці. Кількість жертв встановлюється.



Співробітниками ДСНС врятовано сімох осіб, одного жителя Рубіжного поранено", - йдеться в повідомленні.

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