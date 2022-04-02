Новини • Агресія Росії проти України, Війна

США допоможуть передати Україні радянські танки, - NYT

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США допоможуть передати Україні радянські танки, - NYT
Адміністрація президента США Джо Байдена працюватиме із союзниками над передачею Україні танків радянського виробництва, щоб наша країна зміцнила оборону у східних областях, де тривають бої з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Таке рішення було ухвалено у відповідь на запит президента України Володимира Зеленського, розповів журналістам офіційний представник США.

Це перший випадок з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли Штати погоджуються виступити як посередник для допомоги в передачі "радянських" танків, які війська ЗСУ вміють використовувати.

За словами чиновника на умовах анонімності, поставки почнуться найближчим часом. Скільки танків буде відправлено та з яких країн будуть відбуватися поставки - не уточнюється.

Також читайте: Україна найбільше потребує від Заходу зброї: питання номер один - це літаки і танки, - Зеленський

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Топ коментарі

  • переигравший ботокс
    Без повноцінного лендліза це все до сраки, коли вони це зрозуміють? Це не локальний конфлікт, це 3-я Світова Спеціальна Операція.
  • Сергей Сергей dbf0387d
    Нашо *******?передали тихенько і все.ні треба піару
  • Maksim Perepelitca
    Танками нас і ***** непогано озброює . . Краще б американці підкинули нам протикорабельних ракет , і новенькі системи ППО дальнього радіуса .
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