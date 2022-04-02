Ворожі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт у Дніпрі, серйозні руйнування, двоє поранених. У Кривому Розі "приліт" на АЗС, - Резніченко

Минулої ночі війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення глава Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка у соцмережі Телеграм.

За його словами, у Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт. Є серйозні руйнування. Двоє людей поранені.

У Кривому Розі "приліт" на автозаправку. Займання рятувальники загасили. Постраждалих немає.

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