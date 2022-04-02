Ворожі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт у Дніпрі, серйозні руйнування, двоє поранених. У Кривому Розі "приліт" на АЗС, - Резніченко
32 17322
Минулої ночі війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення глава Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка у соцмережі Телеграм.
За його словами, у Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт. Є серйозні руйнування. Двоє людей поранені.
У Кривому Розі "приліт" на автозаправку. Займання рятувальники загасили. Постраждалих немає.