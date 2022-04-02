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Ворожі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт у Дніпрі, серйозні руйнування, двоє поранених. У Кривому Розі "приліт" на АЗС, - Резніченко

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Ворожі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт у Дніпрі, серйозні руйнування, двоє поранених. У Кривому Розі "приліт" на АЗС, - Резніченко
Минулої ночі війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення глава Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка у соцмережі Телеграм.

За його словами, у Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт. Є серйозні руйнування. Двоє людей поранені.

У Кривому Розі "приліт" на автозаправку. Займання рятувальники загасили. Постраждалих немає.

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Топ коментарі

  • Alex P.
    ⚡️Британские СМИ сообщают, что украинская армия впервые успешно применила Starstreak - снаряд, поражающий цели тремя кинетическими дротиками.

    По данным The Times, ВСУ таким образом сбили российский вертолет в Луганской области. 🇺🇦
  • К Г М Т
    асфальтом
  • Сергей Сергей dbf0387d
    А ответить **** нечем((((((
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