Українські війська продовжують наступ на околицях Києва, - розвідка Британії

Українські війська продовжують наступ під час відведення російських сил на околицях Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Міністерство оборони Британії.

На північно-західному напрямку тривають спроби українських військ просунутися з Ірпеня на Бучу та Гостомель.

"На сході України українські війська після запеклих боїв укріпили ключовий маршрут на сході Харкова. Це сталося після звільнення Тростянця, що неподалік Сум, на початку цього тижня", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що російські війська відступили з аеропорту Гостомель, де ведуться бойові дії з першого дня конфлікту. На східному напрямку Україна повернула контроль над кількома селами.

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