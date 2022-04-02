На підході нові санкції Канади проти Росії, - глава МЗС Жолі
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Канада має намір незабаром запровадити нові санкції проти Росії через її військову агресію проти України.
Про це під час виступу у парламенті заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми й надалі чинитимемо максимальний тиск на російський режим. Ми вже запровадили суворі санкції й продовжимо надсилати летальну зброю. Але ми розуміємо, що необхідно робити більше і саме тому на підході - нові санкції", - сказала Жолі.
Вона додала, що Канада "має одні із найміцніших відносин з Україною серед усіх держав світу". "Ми солідарні з Україною на тлі вторгнення Росії", - наголосила міністр.