На підході нові санкції Канади проти Росії, - глава МЗС Жолі

Канада має намір незабаром запровадити нові санкції проти Росії через її військову агресію проти України.

Про це під час виступу у парламенті заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми й надалі чинитимемо максимальний тиск на російський режим. Ми вже запровадили суворі санкції й продовжимо надсилати летальну зброю. Але ми розуміємо, що необхідно робити більше і саме тому на підході - нові санкції", - сказала Жолі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада запровадила санкції проти військового керівництва Білорусі

Вона додала, що Канада "має одні із найміцніших відносин з Україною серед усіх держав світу". "Ми солідарні з Україною на тлі вторгнення Росії", - наголосила міністр.