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За допомогою Starlink відновлено мобільний зв'язок в Ірпені

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За допомогою Starlink відновлено мобільний зв'язок в Ірпені
У звільненому після декількох тижнів боїв Ірпені (Київська область) відновили мобільний зв'язок. Це вдалося зробити за допомогою обладнання супутникового інтернету Starlink.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook представниці Vodafone Вікторії Рубан.

"Завдяки обладнанню Starlink ми змогли підняти зв'язок у Романівці та Ірпені. Лукавити не буду - це не перший у світі кейс конвергенції різних технологій зв'язку (першими стали японці місяць тому). Ми - другі у світі. А по екстриму і швидкості реалізації - точно перші", - зазначила вона.

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Топ коментарі

  • Апалько Сергей
    Та не проблема ) якщо ти згоден сплатити за комплект 500$ та щомісячно сплачувати 110$ за надання послуг, то ти вже можеш відмовитися від шкуродерів с тріолану, волі та інших )))
  • Микола Папізже
    Або запусти на орбіту кілька сотень супутників, створи мережу, та наземне обладнання і тоді за Інтернет не треба платити. Бажано мати свої власні космічні ракети, тоді взагалі все буде безкоштовно.
  • vismavista
    А чем этот "старлинк" отличается от вышки связи? И что бы раздавать полученный сигнал-вышка все равно нужна.
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