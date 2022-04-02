Біля блокпостів у Житомирі затримали чоловіка з приладом для коригування артилерійського вогню, - МВС. ФОТО

У Житомирі неподалік блокпостів затримали чоловіка з приладом для коригування артилерійського вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Фейсбуці.

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"Прикордонники спільно із активістами самооборони Житомира, реалізовуючи оперативну інформацію, виявили можливого коригувальника вогню артилерії", - йдеться у повідомленні.

Місцевого жителя, який нишпорив неподалік блокпостів та здійснював фотографування на телефон, затримали. Біля нього захисники України виявили артилерійський прилад для орієнтування, спостереження і розвідки, який належав затриманому.

Правоохоронці перевіряють та встановлюють обставини вчинення кримінального правопорушення.

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