В Україні ліквідували командира мотострілецького батальйону РФ Петрухіна, - InformNapalm. ФОТО

В Україні ліквідували ще одного командира мотострілецького батальйону РФ. Цього разу "доля окупанта" наздогнала майора Руслана Петрухіна.

Про це повідомляється на сторінці волонтерського проєкту InformNapalm в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"#груз200 командир мотострілецького батальйону з озброєння 38-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 35-ї армії Східного військового округу майор Руслан Петрухін", - йдеться в повідомленні.

У волонтерській організації також зазначили, що Петрухіну дарма "не сиділося вдома". Російський майор вирушив в Україну під приводом "денацифікації". Він поїхав у чужу країну вбивати українців, а в результаті помер сам.

"Така доля у багатьох окупантів у всі часи", - додали в InformNapalm.

Зазначається також, що в Росії смерть окупанта підносять, ніби той здійснив "героїчний вчинок". У спільнотах країни-агресора пишуть, що Петрухін був родом з Узбекистану і жив в Оренбурзькій області. Вдома в нього залишилися дружина і троє дітей.

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