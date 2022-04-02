В Україні ліквідували командира мотострілецького батальйону РФ Петрухіна, - InformNapalm. ФОТО
Про це повідомляється на сторінці волонтерського проєкту InformNapalm в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"#груз200 командир мотострілецького батальйону з озброєння 38-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 35-ї армії Східного військового округу майор Руслан Петрухін", - йдеться в повідомленні.
У волонтерській організації також зазначили, що Петрухіну дарма "не сиділося вдома". Російський майор вирушив в Україну під приводом "денацифікації". Він поїхав у чужу країну вбивати українців, а в результаті помер сам.
"Така доля у багатьох окупантів у всі часи", - додали в InformNapalm.
Зазначається також, що в Росії смерть окупанта підносять, ніби той здійснив "героїчний вчинок". У спільнотах країни-агресора пишуть, що Петрухін був родом з Узбекистану і жив в Оренбурзькій області. Вдома в нього залишилися дружина і троє дітей.