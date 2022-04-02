На 2 квітня заплановано 7 гуманітарних коридорів, - Верещук
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Сьогодні, 2 квітня, в Україні знову здійснюватиметься евакуація мирного населення. Погоджено сім гуманітарних коридорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє віцепрем'єрка, міністерка реінтеграції Ірина Верещук у Telegram.
За її словами, на 2 квітня заплановано 7 гуманітарних коридорів за такими маршрутами:
З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті
Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя.
З Бердянська до Запоріжжя
Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя.
По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.
Рубіжне - Бахмут
Рубіжне - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут.
с. Нижнє - Бахмут
Нижнє - Гірське - Лисичанськ - Бахмут.
Сєверодонецьк - Бахмут
Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут.
Попасна - Бахмут
Лисичанськ - Бахмут