На 2 квітня заплановано 7 гуманітарних коридорів, - Верещук

Сьогодні, 2 квітня, в Україні знову здійснюватиметься евакуація мирного населення. Погоджено сім гуманітарних коридорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє віцепрем'єрка, міністерка реінтеграції Ірина Верещук у Telegram.

За її словами, на 2 квітня заплановано 7 гуманітарних коридорів за такими маршрутами:

З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті

Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя.

З Бердянська до Запоріжжя

Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя.

По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.

Рубіжне - Бахмут

Рубіжне - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут.

с. Нижнє - Бахмут

Нижнє - Гірське - Лисичанськ - Бахмут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорізькій, Донецькій та Луганській областях в п’ятницю відкрито дев'ять "зелених коридорів", - Верещук

Сєверодонецьк - Бахмут

Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут.

Попасна - Бахмут

Лисичанськ - Бахмут

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