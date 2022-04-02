Кремль активізував війська в Придністров’ї: Україна має готуватись до будь-яких сценаріїв, - Маляр
Про це в ефірі телемарафону UA: Разом заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми не повинні розслаблятися, тому що насправді ворог перегруповує війська, можливо, для того, щоб здійснювати наступальні дії по Слобожанському напрямку, Донецькому та Луганському. Ще цікаво, що РФ активізує свої війська, які знаходяться на території Молдови, так званої Придністровської невизнаної республіки. Можливо, це робиться для провокацій. Ми повинні готуватись до будь-яких сценаріїв", - наголосила Маляр.
Вона також підкреслила, що росіяни не дотримуються жодних правил ведення війни, які встановлені міжнародним правом.
"Російська Федерація порушує геть все, тому можна очікувати будь-яких провокацій", - заявила Маляр.