Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,8 тис. осіб, 143 літаки, 134 гелікоптери, 631 танк і 1 776 броньованих машин
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Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 квітня втрати особового складу противника становлять близько 17,8 тисяч осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 17800 осіб,
танків ‒ 631 од,
бойових броньованих машин ‒ 1776 од,
артилерійських систем – 317 од,
РСЗВ - 100 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків – 143 од,
гелікоптерів – 134 од,
автомобільної техніки - 1236 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87.
Спеціальна техніка - 24.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.