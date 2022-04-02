Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,8 тис. осіб, 143 літаки, 134 гелікоптери, 631 танк і 1 776 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 квітня втрати особового складу противника становлять близько 17,8 тисяч осіб.