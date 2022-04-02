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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,8 тис. осіб, 143 літаки, 134 гелікоптери, 631 танк і 1 776 броньованих машин

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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,8 тис. осіб, 143 літаки, 134 гелікоптери, 631 танк і 1 776 броньованих машин
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 квітня втрати особового складу противника становлять близько 17,8 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 17800 осіб,

танків ‒ 631 од,

бойових броньованих машин ‒ 1776 од,

артилерійських систем – 317 од,

РСЗВ - 100 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 143 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки - 1236 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87.

Спеціальна техніка - 24.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,8 тис. осіб, 143 літаки, 134 гелікоптери, 631 танк і 1 776 броньованих машин 01

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Топ коментарі

  • ladyar
    Самолётов очень много. Но мало.
  • Валерий Викторович 053e9aad
    все это мне напоминает роисско- японскую войну, если вы хорошо знаете историю, вспомните, что произошло с роиссей после этой войны , и это при том , что тогда санкций не было.
  • Verter_98
    Опоздание на сутки+ . Это постоянно так. В завтрашней сводке будут и єти 300/200х
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