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Порошенко закликав Норвегію збільшити видобуток нафти і газу та надати Україні засоби ППО

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Петро Порошенко в інтерв´ю норвезькому телеканалу VG закликав Норвегію збільшити видобуток нафти і газу, а також передати Україні системи протиповітряного та протиракетного захисту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт політсили "Європейська солідарність".

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"Ми зараз перебуваємо у Києві, а позаду мене можна побачити житлові будинки, що зазнали обстрілів російськими крилатими ракетами. Це звісно призвело до численних жертв серед цивільного населення. Оце і є путінський стиль війни, катастрофічної війни", – зазначив Петро Порошенко.

"Хотів би подякувати Норвегії за прояв солідарності, адже Норвегія ще ніколи не передавала військову допомогу країні, яка не є членом НАТО. Ми дуже за це вдячні", – сказав п’ятий Президент.

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На запитання, як Норвегія могла б зараз підтримати Україну, Порошенко сказав: "коротка відповідь – зброя. Норвезькі системи протиповітряного захисту та протиракетні системи власне і є тим, що нам однозначно треба саме зараз".

"Для Норвегії є також спеціальні пропозиції. Перша позиція – санкцій, які б не дозволили російським кораблям заходити у норвезькі порти. Друга позиція – збільшення виробництва вами нафти і газу для того, щоб замістити російські енергетичні ресурси, і таким чином припинити фінансувати Росію", – наголосив Петро Порошенко.

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Топ коментарі

  • Gyro
    Норм - кожен робить для перемоги України все, що може👍
  • Нина Лабунская
    А дебіли не розуміли, що мирне небо над їхніми головами тримав Порох з тим військом, з яким няньчився всі 5 років своєї каденціі... Ну що, як вам "мір в глазах у ху#ла"?
  • MAKAROV ddf66d11
    Спасибо Петру Алексеевичу за укреплениz, которые он понастроил на Донбассе. Сколько русского скота полегло штурмуя их, это дорогого стоит. Лучший президент для меня ever!
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