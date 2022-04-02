Кількість жертв обстрілу Миколаївської ОДА збільшилася до 32 осіб, - Кім
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Кількість жертв обстрілу Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) збільшилася до 32 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова області Віталій Кім у телеграм-каналі у суботу.
"Жертв 32 від ракети по ОДА", - написав він.
Водночас ДСНС повідомила про 31 жертву та 34 постраждалих.
"Рятувальники продовжують розбирати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі ОДА. Наразі відомо про 31 загиблу особу та 34 постраждалих", - повідомляється в телеграм-каналі ДСНС.