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ЗСУ збили вертоліт ворога за допомогою Starstreak у Луганській області, -The Times

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ЗСУ вперше у війні з РФ успішно застосували Starstreak, який вражає цілі трьома кінетичними дротиками.

За допомогою Starstreak було збито російський вертоліт Мі-28Н у Луганській області, повідомляє видання The Times, передає Цензор.НЕТ.

Ці зенітно-ракетні комплекси прибули в Україну з Великої Британії майже тиждень тому і вже показують свою ефективність.

Starstreak можуть знищувати гелікоптери та літаки на швидкості 3 махи, тобто втричі більше швидкості звуку. Досі вони не мали реального бойового застосування.

ЗСУ збили вертоліт ворога за допомогою Starstreak у Луганській області, -The Times 01

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Топ коментарі

  • Петрович123456
    Бог, храни Королеву.
  • MAKAROV ddf66d11
    Прикольно. Учитывая что вертолет летал в тылу по территории оккупированной уже 8 лет. Хорошее ЗРК, далеко бьет.
  • Valter Valter
    У всех мировых производителей оружие есть уникальный момент на самую лучшую в мире рекламу поставив оружие Украине. Нам должны еще за рекламу деньги платить поставляя нам оружие.
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