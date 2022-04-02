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ВР таки ухвалила законопроєкт, який унеможливлює участь іноземних членів в наглядових радах українських підприємств. Питання про передачу ЗСУ арештованого майна вилучили з порядку денного, - Шабунін

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ВР таки ухвалила законопроєкт, який унеможливлює участь іноземних членів в наглядових радах українських підприємств. Питання про передачу ЗСУ арештованого майна вилучили з порядку денного, - Шабунін
Вчора ВР підтримала законопроєкт #7176, згідно з яким незалежні іноземні члени можуть вилетіти із наглядових рад українських підприємств. При цьому із сайту Ради зникли результати поіменного голосування з цього питання.

Про це сьогодні у фейсбуці повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ

"Депутати таки проголосували подарунок Коломойському і ко - законопроєкт #7176, яким знищать наглядову ПриватБанку (та інших). Руслане Стефанчук, а з чому з сайту Ради зникли поіменні/пофракційні результати голосувань? Яка в цьому логіка? Це пряме порушення закону про регламент", - звертається він до голови ВР.

"Ви голосування депутатів/фракцій від шпіонів ховаєте? Бо їм ця інформація, мені здається, до одного місця. А от медіа і виборцям критично важливо розуміти, хто і як голосує. Особливо зараз", - додає Шабунін.

За його словами, при цьому з порядку денного спікер без пояснення зняв законопроєкт #7183, який дозволяє правоохоронцям передавати ЗСУ арештоване майне: хабарі, автомобілі приміщення під логістику і т.д. і т.п. Наприклад НАБУ готове віддати ЗСУ 13 млн доларів кешем (вилучені хабарі) і майна на десятки мільйонів доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі ухвалення законопроєкту 7176 незалежні іноземні члени можуть вилетіти із наглядових рад українських підприємств. Коломойський щиро аплодує, - Шабунін

"Ми в ЦПК зробили все можливе в непублічному полі: роз’яснювали, виписували норми, переконували, переписували норми, вмовляли. До одного місця. Скажіть, можна за це критикувати владу? Якщо ви вагаєтеся з відповіддю, то завтра я розповім вам чим займається Татаров. Ваші вагання як рукою зніме. Обіцяю. Стриманість суспільства у критиці влади - не є індульгенцією на знищення реформ і розгортання корупційних схем", - резюмує Шабунін.

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Топ коментарі

  • Oleg Shvets 46bc0c4d
    Мерзотники і мародери.
  • Cвітлана Хорішко b7c90c64
    Я думаю,суспільство розбереться.І мало не покажеться тим ,хто під час воєнного часу намагається пропхати злочинні закони.Сподіваюсь,вони розуміють наслідки
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Нехай зараз говорить правду. Його почують західні політики.
    Ви пропонуєте мовчати про мародерство під час війни?
    І потреби ЗСУ знову ігноруються зеленою владою.

    "при цьому з порядку денного спікер без пояснення зняв законопроєкт #7183, який дозволяє правоохоронцям передавати ЗСУ арештоване майне: хабарі, автомобілі приміщення під логістику і т.д. і т.п. Наприклад НАБУ готове віддати ЗСУ 13 млн. доларів кешем (вилучені хабарі) і майна на десятки мільйонів доларів."

    Джерело: https://censor.net/ua/n3330762
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