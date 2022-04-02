ВР таки ухвалила законопроєкт, який унеможливлює участь іноземних членів в наглядових радах українських підприємств. Питання про передачу ЗСУ арештованого майна вилучили з порядку денного, - Шабунін

Вчора ВР підтримала законопроєкт #7176, згідно з яким незалежні іноземні члени можуть вилетіти із наглядових рад українських підприємств. При цьому із сайту Ради зникли результати поіменного голосування з цього питання.

Про це сьогодні у фейсбуці повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ

"Депутати таки проголосували подарунок Коломойському і ко - законопроєкт #7176, яким знищать наглядову ПриватБанку (та інших). Руслане Стефанчук, а з чому з сайту Ради зникли поіменні/пофракційні результати голосувань? Яка в цьому логіка? Це пряме порушення закону про регламент", - звертається він до голови ВР.

"Ви голосування депутатів/фракцій від шпіонів ховаєте? Бо їм ця інформація, мені здається, до одного місця. А от медіа і виборцям критично важливо розуміти, хто і як голосує. Особливо зараз", - додає Шабунін.

За його словами, при цьому з порядку денного спікер без пояснення зняв законопроєкт #7183, який дозволяє правоохоронцям передавати ЗСУ арештоване майне: хабарі, автомобілі приміщення під логістику і т.д. і т.п. Наприклад НАБУ готове віддати ЗСУ 13 млн доларів кешем (вилучені хабарі) і майна на десятки мільйонів доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі ухвалення законопроєкту 7176 незалежні іноземні члени можуть вилетіти із наглядових рад українських підприємств. Коломойський щиро аплодує, - Шабунін

"Ми в ЦПК зробили все можливе в непублічному полі: роз’яснювали, виписували норми, переконували, переписували норми, вмовляли. До одного місця. Скажіть, можна за це критикувати владу? Якщо ви вагаєтеся з відповіддю, то завтра я розповім вам чим займається Татаров. Ваші вагання як рукою зніме. Обіцяю. Стриманість суспільства у критиці влади - не є індульгенцією на знищення реформ і розгортання корупційних схем", - резюмує Шабунін.