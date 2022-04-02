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Росія погрожує припинити співпрацю з МКС і вимагає скасувати санкції

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Росія погрожує припинити співпрацю з МКС і вимагає скасувати санкції
Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що Росія може припинити співпрацю з партнерами по Міжнародній космічній станції (МКС). Він підкреслив, що відновлення нормальних зв'язків буде можливо тільки після того, як Захід скасує санкції проти Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він заявляє, що мета санкцій - "вбити російську економіку і ввергнути наш народ у відчай і голод, поставити нашу країну на коліна. Їм це не вдасться, але наміри зрозумілі".

"Саме тому я вважаю, що відновлення нормальних відносин між партнерами по МКС та іншим проєктам можливо тільки за повного і беззастережного зняття незаконних санкцій", - заявив Рогозін.

Глава космічного відомства РФ додав, що пропозиції "Роскосмосу" про те, коли припинити співпрацю по МКС з космічними агентствами США, Канади, Євросоюзу і Японії, найближчим часом будуть повідомлені російській владі.

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Топ коментарі

  • ingvarr papusha
    Это освободительная операция по спасению росии . Никаких санкций не снимем ,мы вне политики . Пускай тот МКС развалиться на части
  • Voloshka P.
    Жалюгідне посміховисько той рогозін, як івсі кацапи і їхні технології.
  • Дорогой Я
    А можно від'єднати касабську частину у "вільний" дрейф?
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