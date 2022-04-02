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Папа Римський Франциск розглядає можливість візиту в Україну

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Папа Римський Франциск розглядає можливість візиту в Україну
Папа Римський Франциск заявив, що розглядає можливість візиту до столиці України попри війну Росії.

На запитання репортера під час польоту на Мальту, чи розглядає він запрошення, зроблене українською політичною та релігійною владою, Франциск відповів: "Так, воно на столі", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Папа Франциск більше не повідомив жодних подробиць.

Минулого місяця мер Києва Віталій Кличко надіслав листа Папі Франциску, в якому закликав його відвідати столицю, заявивши, що його присутність буде "ключовою для порятунку життів та прокладання шляху до миру".

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Президент України Володимир Зеленський наприкінці березня також запрошував Папу Римського Франциска приїхати з візитом до України.

Папа Франциск неодноразово засуджував війну, розв’язану Росією в Україні, і закликав припинити вбивства.

Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    посещение Украины Папой Римским стало бы очень сильным ходом с точки зрения поддержки католической церковью Украины в войне против расии...
  • энергия 2_0
    Анафему на касапов наложим и сверху положим куй...
  • Ivan Livliv
    Це відволіче наші сили на його охорону. Хоча, деяким нашим службам, здається, не має чого робити, хай охороняють.
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