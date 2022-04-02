Окупанти не пропускають через блокпост мелітопольців на приватних автомобілях, - мер Федоров
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Федорова у Facebook
"На окупованій території настільки небезпечно жити, що люди вчора готові були евакуюватися навіть у кузовах вантажівок. Вчора евакуювалися з Мелітополя приблизно 2 тис. жителів, але вчора російські окупанти на блокпосту у Василівці пропустили лише автобуси, а приватні авто не пропустили".
За словами Федорова, понад 400 легкових авто 1 квітня стояли на блокпосту в Василівці і змушені буди залишитися ночувати на території заводу. Нині їх так само не пропускають через блокпост.
За словами Федорова, йдеться про 2 тис. мелітопольців, яких окупанти тримають, як "живий щит".
Мер додав, що вранці 2 квітня загарбники зібрали у людей прізвища, імена і номери машин для якоїсь ідентифікації і перевірки, і лише після цього будуть розглядати, відпускати їх чи ні на підконтрольну Україні територію.