Окупанти продають награбоване майно українців у Білорусі, - ГУР

Головне управління розвідки українського Міністерства оборони виявило в білоруській Наровлі спеціалізований базар російських окупантів, де вони продають майно пограбованих українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис ГУР Міноборони у Facebook.

"В "асортименті" мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Тобто все, що росіяни здобули шляхом мародерства та грабунку мирного населення в Україні", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, російські окупанти намагаються збути вкрадені долари та євро. Білоруси, однак, найчастіше відмовляються купувати валюту та радять звертатися до фінустанов. Росіяни відмовляються, пояснюючи це забороною командування.

"Наразі окупантами організовано централізоване постачання нових партій мародерського "товару" на свій базар. Зокрема з міста Буринь (Конотопський р-н Сумської обл.) в напрямку державного кордону рухається колона вантажних автомобілів з різноманітним майном – промисловими товарами та речами домашнього вжитку.

В місті Мозир (Білорусь) скупчуються російські військові КАМАЗи, з яких солдати вивантажують пакунки з речами, здобутими шляхом мародерства. Награбоване відправляється до РФ російською службою експрес-доставки СДЕК", - додали в ГУР.

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