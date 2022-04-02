Anonymous зламали "Яндекс.Навігатор": тепер він "говорить" голосом Подерв'янського

Відома хакерська група Anonymous зламала російський сервіс "Яндекс.Навігатор". Тепер застосунок "говорить" голосом українського автора п'єс та художника Леся Подерв'янського і росіяни замість звичайного голосового помічника слухають українську лайку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Gagadget.

За інформацією видання, хакери провели атаку та видалили доступ до всіх клієнтських пристроїв, на яких був встановлений застосунок. Окрім цього, вони видалили усі версії голосових помічників. Замість них хакери встановили новий голосовий модуль.

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Тепер "Яндекс.Навігатор" отримав новий "голос" - з росіянами "розмовляє" український митець Лесь Подерв'янський. Він відомий своїми лайливими п'єсами. За інформацією видання, користувачі застосунку теж зможуть оцінити величезну кількість нецензурної лексики від Подерв'янського.

В офіційному Twitter-акаунті хакери поки що не коментували цю інформацію та не давали підтвердження атаки на "Яндекс.Навігатор".

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