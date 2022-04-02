На Сумщину з території РФ зайшла велика кількість ворожих військ. Окупанти дуже бояться місцевих, тому відкривають хаотичний вогонь по людях: є поранені, - Живицький

На Сумщину зайшла велика кількість ворожих військ з території Росії.

Про ситуацію на Сумщині станом на 2 квітня 12:00 розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.



"Конотопський район: велика кількість ворожих військ зайшла з території росії. Сформований умовний "коридор", через який відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотньому напрямку на росію.



Вони дуже бояться місцевих жителів і наших військових, тому відкривають хаотичний вогонь по людях, які з’являються біля цієї техніки або вздовж руху колон.



У Бурині війська рф вчора обстріляли будинки мирних жителів. В одного чоловіка вогнепальне наскрізне поранення. Його доправили до лікарні та надають медичну допомогу.

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Також у Бурині орки обстріляли цивільну машину з людьми. Двох місцевих із вогнепальними пораненнями вчора зранку передали медикам.



Позавчора до лікарні району доправили місцевого жителя, який потрапив під ворожий обстріл у селищі Дубов’язівка. Учора, 1 квітня, чоловік помер.



Шосткинський район:

ввечері, 31 березня, між Білопіллям та Путивлем військові рф затримали цивільну машину з жителями Шосткинського району. Відомо, що в людей забрали телефони та обіцяли дати їм місце для ночівлі. Після цього зв’язок із затриманими зник. Станом на вчора їх місце перебування невідоме, телефони вимкнені.



Сумський район:

орки вели хаотичний вогонь по с. Басівка. Пошкоджені нежитлові приміщення.



Повномасштабна війна триває, і уродженці Сумщини страждають від неї на всій території України. Учора стало відомо, що до російського полону потрапив військовий Збройних Сил України. Протягом довгого часу хлопець не виходив на зв’язок із рідними, а вчора його матері надійшло відео у вайбері, що сина захопили в полон", - розповів Живицький.