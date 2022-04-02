Туреччина готова надати судна для евакуації жителів Маріуполя морем
Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми можемо надати судна, в першу чергу для евакуації мирного населення та поранених, турецьких та інших громадян із Маріуполя. У цьому контексті наша координація з владою російської федерації та України триває", - сказав міністр.
Він також наголосив на необхідності негайного припинення вогню та безпечного функціонування коридорів для евакуації.
"Ми продовжуємо надавати гуманітарну допомогу народові України. Туреччина також надає підтримку в питаннях евакуації", - сказав Акар.
За його словами, Туреччина також вживає заходів для усуненням небезпеки дрейфуючих мін у Чорному морі, залучаючи патрульні літаки та кораблі, а також кораблі-мисливці за мінами.