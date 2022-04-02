Туреччина готова надати судна для евакуації жителів Маріуполя морем

Туреччина готова надати судна для евакуації цивільного населення та поранених із оточеного російськими військами Маріуполя.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо надати судна, в першу чергу для евакуації мирного населення та поранених, турецьких та інших громадян із Маріуполя. У цьому контексті наша координація з владою російської федерації та України триває", - сказав міністр.

Він також наголосив на необхідності негайного припинення вогню та безпечного функціонування коридорів для евакуації.

"Ми продовжуємо надавати гуманітарну допомогу народові України. Туреччина також надає підтримку в питаннях евакуації", - сказав Акар.

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За його словами, Туреччина також вживає заходів для усуненням небезпеки дрейфуючих мін у Чорному морі, залучаючи патрульні літаки та кораблі, а також кораблі-мисливці за мінами.