Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького двох військових
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Президент Володимир Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня двох українських військовослужбовців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посланням на сайті глави держави.
Згідно з документом, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку нагороди удостоєні полковники Євген Борисов та Олександр Єсаулов.