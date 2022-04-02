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Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького двох військових

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Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького двох військових
Президент Володимир Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня двох українських військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посланням на сайті глави держави.

Згідно з документом, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку нагороди удостоєні полковники Євген Борисов та Олександр Єсаулов.

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