На Одещині війська РФ проводять повітряну розвідку та атакують з неба, - Оперативне командування "Південь". ВIДЕО

Оперативна обстановка на Одещині наразі контрольована ЗСУ, всі дії противника, який проводить повітряну розвідку та атакує з неба, ретельно відстежуються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь".

"Деморалізований і озвірілий окупант продовжує вишукувати резерви та способи реалізації своїх підлих планів. Ворог наполегливо проводить повітряну розвідку, тисне й атакує з неба. Усі ризики як з моря, повітря і по суходолу нами враховані, всі дії противника ретельно відстежуються. Сили охорони та оборони – на сторожі кордонів та захисті регіону", - йдеться в повідомленні.

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У командуванні закликали мешканців прикордонних міст бути пильними й відповідальними, не наражати себе на небезпеку, а у разі виявлення підозрілих осіб, негайно повідомляти відповідні підрозділи сил охорони та оборони регіону.

Попри ворожі напади, обстановка в Одеському регіоні залишається стабільною і контрольованою, запевнили в командуванні.