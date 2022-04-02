Новини • Війна

На Одещині війська РФ проводять повітряну розвідку та атакують з неба, - Оперативне командування "Південь". ВIДЕО

22 70132
Оперативна обстановка на Одещині наразі контрольована ЗСУ, всі дії противника, який проводить повітряну розвідку та атакує з неба, ретельно відстежуються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь".

"Деморалізований і озвірілий окупант продовжує вишукувати резерви та способи реалізації своїх підлих планів. Ворог наполегливо проводить повітряну розвідку, тисне й атакує з неба. Усі ризики як з моря, повітря і по суходолу нами враховані, всі дії противника ретельно відстежуються. Сили охорони та оборони – на сторожі кордонів та захисті регіону", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ з окупованого Криму запустили три ракети "Іскандер" по Одещині, є постраждалі, - ОВА

У командуванні закликали мешканців прикордонних міст бути пильними й відповідальними, не наражати себе на небезпеку, а у разі виявлення підозрілих осіб, негайно повідомляти відповідні підрозділи сил охорони та оборони регіону.

Попри ворожі напади, обстановка в Одеському регіоні залишається стабільною і контрольованою, запевнили в командуванні.

Топ коментарі

  • DmitrySviridon ad49c275
    Украине нужно разбомбить склады России в Приднестровье. Нужно наперед это уничтожить, пока оно не пошло в бой на Одессу.
  • оззи
    турция. москалей уродов массово выселяют из отелей. визжат падлы что это незаконно. а убивать людей это законно?
  • sunuyiwipmailtempinfo
    Цензор, вся сторінка в рекламі *****, хоча я його,скота, ніде не шукав. Заблокуйте, будь ласка. Ось звідсіля: https://s-img.mgid.com/....... Сайт https://www.mgid.com/ghits/......
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини