Німеччина не має робити кроків, які зроблять її мішенню для Росії, - віцеканцлер Габек

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що "необдумані кроки" в підтримці України можуть зробити ФРН мішенню для Кремля.

Таку заяву віцеканцлер Німеччини Роберт Габек зробив в інтерв’ю виданню Rheinische Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

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Раніше Німеччину закликали ще більше підтримати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення, проте Габек відкинув такі заяви. Свою позицію урядовець аргументував тим, що через "необдумані кроки" Німеччина може стати мішенню для Росії".

Габек вважає, що Україні це буде важко зрозуміти, проте він додав, що в політиці немає "морально бездоганної позиції". За словами урядовця, завжди є міркування про запобігання "більшому злу", а політичні кроки є похідними від цього, вважає віцеканцлер Німеччини.

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