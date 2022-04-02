Російські окупанти завдали удару по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю, - голова Дніпропетровської ОДА

2 квітня ударів російських ракет зазнав Павлоградський район Дніпропетровщини. Пошкоджені колії залізниці.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі удари по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух потягів зупинено. Рятувальники приборкують пожежу. Попередньо, загиблих немає. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання.Одна людина поранена", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що вибухом пошкодило кілька будинків.

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