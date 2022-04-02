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Російські окупанти завдали удару по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю, - голова Дніпропетровської ОДА

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Російські окупанти завдали удару по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю, - голова Дніпропетровської ОДА
2 квітня ударів російських ракет зазнав Павлоградський район Дніпропетровщини. Пошкоджені колії залізниці.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі удари по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух потягів зупинено. Рятувальники приборкують пожежу. Попередньо, загиблих немає. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання.Одна людина поранена", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що  вибухом пошкодило кілька будинків.

Також читайте: Ворожі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт у Дніпрі, серйозні руйнування, двоє поранених. У Кривому Розі "приліт" на АЗС, - Резніченко

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    казламордые с*ки !
  • Amber
    Шакали кацапські ніяк не заспокояться - мало їм м'яса орків , яке смердить на нашій землі 😡
  • Игорь Майстренко
    железнодорожникам сейчас надо постараться. Они могут работать очень быстро. За часы и сутки восстанавливать серьезные повреждения путей.
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