Прем’єр Польщі Моравецький вважає недостатніми санкції ЄС проти Росії: "Путін підпалив усю Україну, а Європа гадає, чи вистачить протипожежної ковдри"
6 46932
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував ситуацію з запровадженням санкцій ЄС проти Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Щодня сотні тисяч українців прокидаються зі страхом, чи над їхніми домівками не літають російські літаки, а в Європі лотерея... спочатку голоси за посилення санкцій, наступного дня голоси за те, щоб не перебільшувати. Путін підпалив усю Україну, а Європа гадає, чи вистачить протипожежної ковдри", - написав Моравецький у Twitter.