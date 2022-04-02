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Прем’єр Польщі Моравецький вважає недостатніми санкції ЄС проти Росії: "Путін підпалив усю Україну, а Європа гадає, чи вистачить протипожежної ковдри"

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Прем’єр Польщі Моравецький вважає недостатніми санкції ЄС проти Росії: "Путін підпалив усю Україну, а Європа гадає, чи вистачить протипожежної ковдри"
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував ситуацію з запровадженням санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Щодня сотні тисяч українців прокидаються зі страхом, чи над їхніми домівками не літають російські літаки, а в Європі лотерея... спочатку голоси за посилення санкцій, наступного дня голоси за те, щоб не перебільшувати. Путін підпалив усю Україну, а Європа гадає, чи вистачить протипожежної ковдри", - написав Моравецький у Twitter.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща до кінця року відмовиться від російської нафти, - Моравецький

Топ коментарі

  • Flame T
    Були б всі як поляки... вже би тої війни не було б
  • Solsky Wasyl
    війна би не розпочалася навіть
  • Тетяна Тать
    вау!
    чоловіче, ти промінь нашої надії!
    поясни добрим людям, що наші ***шать так, що ЄС та НАТО не встигають заносити патрони

    причому Штати визнали, що ***шать наші абсолютно ефективно!
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