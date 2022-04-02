Новини • Війна

Інструкція Мінцифри як розпізнати техніку окупантів: Переважно болотного кольору із відповідним маркуванням. ІНФОГРАФІКА

11 17116
Інструкція Мінцифри як розпізнати техніку окупантів: Переважно болотного кольору із відповідним маркуванням. ІНФОГРАФІКА
Міністерство цифрової трансформації підготувало інструкцію, як розпізнати ворожу техніку та повідомити про її місцерозташування ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

"Ворожа техніка агресора переважно болотного кольору, інколи з червоною зіркою або георгіївською стрічкою та маркуванням сірого чи білого кольору. Запам'ятовуйте ці позначки на зображенні. Вони вам допоможуть розпізнати ворога", - йдеться у повідомленні.

Інструкція Мінцифри як розпізнати техніку окупантів: Переважно болотного кольору із відповідним маркуванням 01

У Мінцифри зазначили, якщо ви перебуваєте на безпечній відстані від окупантів, негайно повідомляйте про їхнє місцерозташування ЗСУ через чатбот єВорог. Оперативна інформація допоможе нашим військовим відстежити переміщення окупантів та знешкодити їх.

Також дивіться: Відірвані голови російських танкістів біля шести підірваних російських танків під Києвом. ВIДЕО 21+

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • kuba
    по запаху , смердить за кiлометр
  • Психиатрическая больница No1
    Зачем они лезут бронёй на Джавелины? они что, газет не читают?
  • Solsky Wasyl
    і їздять по копаному.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини