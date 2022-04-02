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Інформації, що підтверджує мобілізацію військ у Придністров'ї, наразі немає, - МЗС Молдови

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Інформації, що підтверджує мобілізацію військ у Придністров'ї, наразі немає, - МЗС Молдови
МЗС Молдови заявляє, що у нього немає інформації про мобілізацію російських військ у Придністров’ї.

Про це йдеться у заяві міністерства в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Відповідальні державні установи Молдови уважно стежать за ситуацією з безпекою в регіоні. Наразі немає інформації, що підтверджує мобілізацію військ у Придністров'ї", - йдеться у повідомленні.

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Влада Молдови продовжить моніторинг та обмін інформацією з партнерами з метою забезпечення безпеки громадян, додали в міністерстві.

Раніше в українському Генштабі заявили, росіяни почали залучати підрозділи російських військ у Придністров’ї – для провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

"Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдовської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України", - заявили у Генштабі.

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Топ коментарі

  • Voloshka P.
    на те вони і молдавани, щоб нічого не бачити.
  • Великая Исландия
    "- розповів радник голови ОП" - это портит картину...
  • govtva
    Это коммуняцкое гетто можно прихлопнуть одной бригадой ВСУ.Так что пусть эти контрабасы сидят тихо и не рыпаются.
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