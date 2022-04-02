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На місяць воєнних дій Україна витрачає близько $10 млрд, - Мінфін

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На місяць воєнних дій Україна витрачає близько $10 млрд, - Мінфін
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з економічними блоками Офісу Глави держави та Кабінету Міністрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, учасники обговорили стан української економіки на другому місяці опору нашої держави військовому вторгненню Росії, а також розглянули прогнози її розвитку у найближчій перспективі.

"За підрахунками Міністерства фінансів, на місяць воєнних дій Українська держава витрачає приблизно 10 млрд дол. США. На нараді обговорили джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України. У цьому ж контексті торкнулися перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, який заплановано на квітень", - йдеться у повідомленні.

Учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Не хотели выделять 1млрд в год, на армию, теперь придется выделять в 10 раз больше в месяц. О последствиях которые придется разгребать десятилетиями уже даже говорить не хочется. Зато секономиля бл***.
  • YU ST
  • Dust
    саме так !

    замість "Армія, Мова, Віра" вибрали "Какая разніца, дороги пилить будем"

    після Перемоги років на 10-20 у нас має бути лише одна думка "Армія !"
    з цим православним Хамасом воювали 300 років, доведеться ще 300 воюва
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