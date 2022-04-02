Солістка гурту Go_A виконає пісню перед матчем Ювентус – Інтер

Українська співачка Катерина Павленко виступить перед грою 31-го туру Серії А "Ювентус" – "Інтер".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Солістка гурту Go_A разом з італійською співачкою Ґаєю виконають пісню Джона Леннона "Imagine".

Матч відбудеться 3 квітня й почнеться о 21.45.

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"Дякую клубам за те, що вони роблять для українських людей і як пропагують мир.

Я обрав пісню "Imagine" за універсальний текст, це гімн надії, якої сьогодні навчають у школах, щоб наблизити дітей до цінностей миру, братерства та толерантності.

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Ми сподіваємось, цей заклик миру дійде до кожного у світі, нагадуючи про фундаментальні засади спорту. Хочу подякувати Ґаї та Катерині за прийняття запрошення та ентузіазм. Катерина прибуде прямо з України, і сподіваюсь, що вона зможе залишитись в Італії на якийсь час", – сказав президент Серії А Лоренцо Казіні.

Додамо, що з 31-го туру Серії А капітани всіх команд носитимуть капітанські пов’язки з написом "мир", також графіки з цим словом демонструватимуться під час трансляцій поєдинків на телебаченні.