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У Харкові пологовий будинок переїхав "під землю": мами та діти сплять у коридорах. ФОТОрепортаж

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Під землю переїхав пологовий будинок. Частини цієї слабкої історичної будівлі пошкоджено. У Харкові залишилося понад 200 вагітних. Бомбардування росіянами мирного населення України триває.

Вражаючі світлини авторства Marcus Yam, опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ

У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 01
У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 02
У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 03
У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 04
У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 05
У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 06
У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 07
У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 08
У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 09
У Харкові пологовий будинок переїхав під землю: мами та діти сплять у коридорах 10

"У Харкові залишилося понад 200 вагітних. Мами та новонароджені сплять у коридорах.
⁣Стара фарба відшаровується від стін. Шар пилу покриває предмети, підвішені на трубах. Медсестри тихо працюють у коридорах, використовуючи світло мобільних телефонів, щоб читати⁣. У сусідній палаті недоношені діти перебувають у реанімації", - йдеться у повідомленні Михайла Федорова.

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