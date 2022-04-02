Батько і син під Кривим Рогом підірвалися на ворожому касетному боєприпасі, які самі принесли у дім

У Криворізькому районі Дніпропетровщини загинули батько та син, підірвавшись на ворожу касетному боєприпасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул на своїй сторінці у Facebook.

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Місцеві знайшли боєприпаси та принесли їх додому.

У нас сьогодні у Криворізькому районі загинули батько та син – підірвалися на боєприпасі, який розкидають касетні ракети орків. Вони їх знайшли та принесли додому. Цивільні люди.

Я вже кілька днів по місцевих телеканалах, радіостанціях, в ефірі центральних телеканалів, у соцмережах закликаю, що не можна підходити до сріблястих циліндриків завдовжки 5 см і діаметром приблизно 2 см. Ми всюди публікуємо їхні фотографії.