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Експрокурорка Міжнародного трибуналу ООН щодо Югославії закликала видати ордер на арешт Путіна

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Експрокурорка Міжнародного трибуналу ООН щодо Югославії закликала видати ордер на арешт Путіна
Колишня прокурорка Міжнародного суду трибуналу ООН щодо колишньої Югославії, яка також розслідувала воєнні злочини в Руанді, Карла дель Понте закликала Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю швейцарській газеті Le Temps, яке цитує The Guardian.

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Дель Понте назвала Путіна воєнним злочинцем та наголосила: видача ордеру на його арешт є важливим сигналом, "що слідчі дії були проведені". Проте такі дії не обов’язково означають, що главу Кремля візьмутьпід варту, додала вона.

"Це єдиний інструмент, який існує і дає змогу заарештувати винного у воєнному злочині та доставити його до МКС. Якщо він [Путін] залишиться в Росії, цього ніколи не буде. Але він більше не зможе залишити свою країну, і це був би сильний сигнал, що проти нього багато держав", — сказала колишня прокурорка.

7 березня Кулеба заявив, що коаліція країн створить спеціальний трибунал щодо розгляду злочину російської агресії проти України.

16 березня Міжнародний суд ООН зообов’язав Росію припинити вторгнення в Україну. Згідно з рішенням суду, до ухвалення остаточного рішення Росія має припинити "військові операції", що розпочалися на території України 24 лютого, та забезпечити, щоб будь-які регулярні чи нерегулярні підрозділи, які спрямовує чи підтримує Росія, а також інші організації та особи, які перебувають під контролем Росії, не вживали жодних заходів для продовження військових дій (ці рішення підтримали 13 суддів, проти виступили два — Росія і Китай).

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Топ коментарі

  • Вал Кочин
    Це треба було зробити ще в 2014...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Карлі дель Понте-респект...
  • Саша Пончик
    Ордер не на арест а лицензию на ликвидацию. Много чести для этого касапского питараса. ху.ло должно быть только убито.
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