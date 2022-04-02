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Внаслідок обстрілів росіян пошкоджено 16 будинків, магістральний газопровід, область без води і газу, - Луганська ОВА. ФОТО

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Росіяни з різних видів важкого озброєння відкривали вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Тошківці.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілів росіян пошкоджено 16 будинків, магістральний газопровід, область без води і газу, - Луганська ОВА 01
Внаслідок обстрілів росіян пошкоджено 16 будинків, магістральний газопровід, область без води і газу, - Луганська ОВА 02

"Ворогом пошкоджено 19 об’єктів, з яких 9 багатоквартирних та 7 приватних житлових будинків. Маємо одного пораненого в Рубіжному, чотирьох людей врятували з-під завалів. Рятувальники зосередженні не тільки на локальній допомозі людям, а й глобальній. Так, у Кремінній після обстрілів запалав ліс, вогонь міг перейти на житловий сектор, однак працівники ДСНС впоролися вчасно – ніхто не постраждав", - зазначає Сергій Гайдай.

Внаслідок обстрілів росіян пошкоджено 16 будинків, магістральний газопровід, область без води і газу, - Луганська ОВА 03

Окрім цього, голова Луганської ОВА інформує, що поблизу Сєвєродонецька росіяни перебили магістральний газопровід. Без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти – приблизно 60 тисяч абонентів. Загалом без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абонента), з них 30 повністю та 6 частково. Вона відсутня повністю у Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, частково в Гірській громаді та Лисичанську.

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