Кількість жертв після обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 36, загинула секретар Кіма
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Кількість жертв в результаті ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації зросла до 36. Під час бомбардування загинула секретар голови ОВА Віталія Кіма.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Кіма.
Тіло секретаря дістали в суботу, 2 квітня. Кім зазначив, що це остання жертва.
Також він додав, що в Миколаївській області з понеділка заборонять місцевим жителям забирати кинуту або пошкоджену техніку ворога і здавати її на металобрухт. Її використовуватимуть для потреб української армії.
Крім того, Кім анонсував створення спеціальних груп для опору російським окупаційним військам, які є на території Миколаївської області.