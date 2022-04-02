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Кількість жертв після обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 36, загинула секретар Кіма

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Кількість жертв після обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 36, загинула секретар Кіма
Кількість жертв в результаті ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації зросла до 36. Під час бомбардування загинула секретар голови ОВА Віталія Кіма.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Кіма.

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Тіло секретаря дістали в суботу, 2 квітня. Кім зазначив, що це остання жертва.

Також він додав, що в Миколаївській області з понеділка заборонять місцевим жителям забирати кинуту або пошкоджену техніку ворога і здавати її на металобрухт. Її використовуватимуть для потреб української армії.

Крім того, Кім анонсував створення спеціальних груп для опору російським окупаційним військам, які є на території Миколаївської області.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
  • Василь Коромисло
    І ця падла ще щось там бовкала, що орки думали що він там знаходиться. Піарився відосиками на крові. Реально областю керує не він, а військова адміністрація на чолі з генералом.
  • Стефан Лесюк
    Кім просто дурачок вийобував--. Думав що ракети в його сторону не полетять. Жаль. що через його стібон потерпіли невинні люди.
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