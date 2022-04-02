На Харківщині місцеві "пригостили" окупантів пиріжками: 2 росіян загинуло, 28 у реанімації, - ГУР МО
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За наявною інформацією українських розвідників, окупантів труять місцеві жителі та алкоголь "невідомого походження".
Про це повідомляють у ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ
" Українці чинять опір окупантам всіма доступними засобами. За наявною інформацією, місцеві жителі Ізюмського району (Харківська область) "пригостили" росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ отруєними пиріжками. В результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан – уточнюється. Ще близько 500 військовослужбовців 3 мотострілкової дивізії РФ знаходяться в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження", - йдеться у повідомленні українських розвідників.
Також зазначається, що російське командування списує ці випадки на так звані "небойові втрати".