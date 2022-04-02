Через негоду низка населених пунктів Полтавщини залишилась без світла, з обстрілами це не пов'язано, - ОВА

Через сильний вітер на Полтавщині низка населених пунктів залишилась без світла. Це не пов'язано з обстрілами.

Про це у Telegram повдіомив очільник ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у частині населених пунктів колишніх Глобинського, Миргородського та Чорнухинського районів немає світла. Це не повʼязано з ворожими ракетними ударами. Сильний вітер пошкодив повітряні лінії", - йдеться в повідомленні.

За його словами, бригади енергетиків виїхали на місця.

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