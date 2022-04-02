Прем’єр Фінляндії Марін про можливий вступ країни в НАТО: "Росія не є тим сусідом, яким ми її вважали"
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами прем’єрки, військова агресія Росії в Україні змусила Фінляндію переглянути свою політику безпеки.
"Росія не є тим сусідом, яким ми її вважали", - сказала Марін.
Прем’єр-міністр підкреслила, що для Фінляндії настав час серйозно переглянути свою позицію щодо військової прихильності.
"Будь-яке рішення про членство в НАТО має бути прийняте "ретельно, але швидко", по суті, цієї весни", - сказала вона у промові перед керівництвом Соціал-демократичної партії Фінляндії.
Марін зазначила, що Фінляндія зіткнеться з наслідками, якщо вирішить домагатися приєднання до Альянсу або відмовиться від цього.
Нагадаємо, що після вторгнення РФ в Україну громадяни Фінляндії підписали петицію за вступ країни до НАТО. Хоча ще у січні Фінляндія не планувала вступати до Альянсу. У РФ пригрозили "серйозними наслідками" в разі намагань фінів вступити до НАТО.