Новини

Прем’єр Фінляндії Марін про можливий вступ країни в НАТО: "Росія не є тим сусідом, яким ми її вважали"

9 48159
Прем’єр Фінляндії Марін про можливий вступ країни в НАТО: "Росія не є тим сусідом, яким ми її вважали"
Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін вважає, що питання вступу країни до НАТО має вирішитися вже цієї весни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами прем’єрки, військова агресія Росії в Україні змусила Фінляндію переглянути свою політику безпеки.

"Росія не є тим сусідом, яким ми її вважали", - сказала Марін.

Прем’єр-міністр підкреслила, що для Фінляндії настав час серйозно переглянути свою позицію щодо військової прихильності.

"Будь-яке рішення про членство в НАТО має бути прийняте "ретельно, але швидко", по суті, цієї весни", - сказала вона у промові перед керівництвом Соціал-демократичної партії Фінляндії.

Марін зазначила, що Фінляндія зіткнеться з наслідками, якщо вирішить домагатися приєднання до Альянсу або відмовиться від цього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступ Фінляндії у НАТО підвищить напруженість у відносинах з РФ, але переваг вступу більше, ніж недоліків, - Нііністе

Нагадаємо, що після вторгнення РФ в Україну громадяни Фінляндії підписали петицію за вступ країни до НАТО. Хоча ще у січні Фінляндія не планувала вступати до Альянсу. У РФ пригрозили "серйозними наслідками" в разі намагань фінів вступити до НАТО.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Юрий Педаченко
    Какое из Финляндии подлетное время до Питера? Это вроде родина бункерного упыря
  • Шимус
    ахахахаха русня молитесь
  • govtva
    Главное пусть жителям Петербурга перекроют воскресные выезды-шопы в Финляндию,пусть на голых скрепах посидят.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини