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На шантаж Путіна щодо оплати газу в рублях ми не піддамося, - прем'єр Польщі Моравецький

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На шантаж Путіна щодо оплати газу в рублях ми не піддамося, - прем'єр Польщі Моравецький
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна не збирається погоджуватись на вимогу Росії платити за природний газ у рублях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ми не піддамося на такий шантаж. Водночас я закликаю канцлера Німеччини, канцлера Австрії та інших також не піддаватися на шантаж Путіна", - наголосив він.

За словами Моравецького, Путін намагається підірвати запроваджені ЄС санкції.

"Санкцій потрібно дотримуватися, і вони мають бути жорсткими. Ця система має бути "водонепроникною" і не можна, щоб ми їх послаблювали - це критично важливо", - додав він.

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Топ коментарі

  • Rino Onix
    Без 7 мільйонів українців на фронтах, ясно, що війна закінчилася б можливо 1941-го, можливо 1942-го року повною поразкою Радянського Союзу.
  • Виктор Дийнега
    рашку пора признать ненадежным и нестабильным организмом и прекратить с ними любое сотрудничество.
  • винтовка
    Не піддамося це дипломатично, а просто путін іди накуй
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