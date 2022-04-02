Білорусам радять уникати контактів з російськими окупантами, які повернулись із Зони відчуження, - Генштаб ЗСУ
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Жителям білоруського смт. Брагін рекомендують уникати контактів з рашистами, які повернулись із Зони відчуження.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Серед військовослужбовців збройних сил Російської Федерації поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні", - йдеться в повідомленні.
Так, населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, які відійшли із забрудненої зони.