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Білорусам радять уникати контактів з російськими окупантами, які повернулись із Зони відчуження, - Генштаб ЗСУ

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Білорусам радять уникати контактів з російськими окупантами, які повернулись із Зони відчуження, - Генштаб ЗСУ
Жителям білоруського смт. Брагін рекомендують уникати контактів з рашистами, які повернулись із Зони відчуження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед військовослужбовців збройних сил Російської Федерації поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні", - йдеться в повідомленні.

Так, населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, які відійшли із забрудненої зони.

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Топ коментарі

  • Gyro
    Чому? Вони ж несуть "рускій свєт"...)))
  • Welt Schmerz
    У білоруській лікарні. Руський Ванька скаржиться лікарю:

    - Доктор, я сегодня проснулся, а он у меня стоит.

    - Ну так это же нормально.

    - А потом я пописать пошёл, а он упал...

    - И это вполне нормально.

    - Чё "нормально"?! В унитаз, блть, упал!..
  • Алекс a18dfdc5
    Можно выйти с Чернобыля, но Чернобыль не выйдет с тебя
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