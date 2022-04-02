Литва перша з країн Євросоюзу повністю відмовилась від російського газу

Литва повністю припинила імпорт газу з російської федерації, ставши першою країною Європейського Союзу, яка пішла на такий крок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство енергетики Литви.

"Прагнувши повної енергетичної незалежності від російського газу, у відповідь на енергетичний шантаж Росії в Європі та війну в Україні, Литва повністю відмовилася від російського газу: з початку цього місяця литовська газотранспортна система працює без імпорту російського газу", - йдеться у повідомленні.

За даними оператора газотранспортної системи Литви Amber Grid, станом на 2 квітня імпорт російського газу для потреб Литви з литовсько-білоруського з'єднання (інтерконектора) став нульовим.

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Міністр енергетики Дайнюс Крейвіс наголосив, що це поворотний момент в історії енергетичної незалежності Литви: "Ми перша країна ЄС серед країн-постачальників Газпрому, яка досягла незалежності від постачання російського газу. І це результат багаторічної послідовної енергетичної політики та своєчасних інфраструктурних рішень".

Наразі усі потреби Литви у газі задовольняються через Клайпедський термінал зрідженого газу (СПГ). В офіційно оголошених графіках оператора терміналу зрідженого природного газу "Klaipėdos naftos" зазначено, що щомісяця на термінал надходитиме три великі обсяги газу, якого, як планується, вистачить усім клієнтам.

На найближчий період клієнти розмістили замовлення на транспортування газу лише з терміналу. Також за потреби газ можна буде постачати до Литви через газове з'єднання з Латвією, а з 1 травня – і через з'єднання з Польщею.

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При цьому транзитом через Литву газ продовжує транспортуватись для потреб російського ексклаву Калінінградської області.

Як повідомлялось, наприкінці березня країни G7 заявили про готовність перестати закуповувати російські енергоносії та закликали інші країни, які видобувають газ і нафту, "діяти відповідально та наростити постачання на міжнародні ринки". G7 також заявила, що підтримуватиме інші країни, які хочуть знизити залежність від російського палива.

Загалом Європа на початок повномасштабного вторгнення в Україну отримувала з росії понад 40% природного газу. Більше за інші країни від російського газу залежить Німеччина — частка палива з РФ становить 50%.

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